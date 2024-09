Louis Vuitton Cup Luna Rossa sempre più veloce di Alinghi di bolina e di poppa | l’analisi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024)ha sconfittocon un vantaggio di 26 secondi nellaCup, conquistando la quarta vittoria consecutiva nel torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand per il Match Race che metterà in palio la America’s Cup. L’equipaggio italiano ha preso il lato sinistro del campo di regata nelle acque di Barcellona, ha fatto subito velocità ed è passato davanti agli svizzeri nel lato di, poi ha fatto la differenza nella seguenteguadagnando 500 metri di vantaggio e ha così gestito il margine.è statapiùdegli avversari, dimostrando un’acclerata superiorità in tutti i fondamentali e meritandosi il primo posto nella classifica generale al termine del primo round robin (se ne dovrà disputare un altro prima delle semifinali).