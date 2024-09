Louis Vuitton Cup la pioggia fa capolino a Barcellona | previsioni meteo e intensità del vento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Oggi pomeriggio andrà in scena la quarta giornata dellaCup, il torneo degli sfidanti che definirà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Nelle acque diprosegue l’avventura della competizione sportiva più antica del mondo, sono in programma quattro regate. Gli organizzatori hanno comunicato che si scenderà nel campo di regata C, ma attenzione alle: questa mattina si sono sentiti dei tuoni sulle colline che circondano la località catalana, accompagnati da brevi scrosci di. La persistente copertura nuvolosa preannuncia modelliche suggeriscono untra i 6 e i 10 nodi, che però potrebbe arrivare a una fascia tra i 9 e gli 11 nodi sul campo di regata. Lo stato del mare rimarrà leggero, con la brezza da est-sud-est che di solito offre un mare relativamente piatto.