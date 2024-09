Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv | programma 1 settembre orari e streaming L’ordine delle sfide di Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024)domenica 1°(a partire dalle ore 14.00) va in scena la quarta giornata dellaCup: prosegue il torneo degli sfidanti nelle acque di Barcellona, continua il lungo cammino al termine del quale verrà designato l’equipaggio che avrà il diritto di affrontare Team New Zealand nel Match Race che metterà il palio la America’s Cup. Si preannuncia grande spettacolo in terra catalana, con l’auspicio che il vento dia una mano.sarà impegnata nel testa a testa con Alinghi. L’equipaggio italiano partirà con i favori del pronostico contro il sodalizio svizzero e cercherà di conquistare un punto davvero molto importante in ottica classifica generale. Sarà la terza regata di giornata, preceduta dal match tra Alinghi e New Zealand e dal confronto tra INEOS Britannia e Orient Express. A chiudere American Magic incrocerà i Kiwi.