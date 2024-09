Lo strano elogio del Washington Post a Sinner | così forte che ti fa addormentare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2024) Jannikbatte i suoi avversari perché li fa. Il numero 1 del mondo è considerato il favorito per la vittoria negli US Open 2024, soprattutto dopo le sorprendenti eliminazioni di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz al terzo turno. L’azzurro 23enne si conquista un lungo ritratto sul, che elogia il tennis metodico – e fatalmente soporifero per gli avversari – proo dall’altoatesino. Lo riporta l’Adnkronos. “Jannikè un tipo assonnato che culla i suoi avversari e il pubblico addormentandoli con un ritmo soffocante. Il ritmo dei suoi colpi èregolare da cullare. E dopo un po’ il match non finisce Si addormenta“, si legge nell’articolo firmato d Sally Jenkins, che fa riferimento in particolare alla netta vittoria cheha ottenuto al terzo turno contro l’australiano Chris O’Connell per 6-1, 6-4, 6-2.