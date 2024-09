LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Italia per continuare a sognare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della quarta giornata delalledi Parigi. L’continua la caccia alle medaglie dopo un avvio sfavillante calando ancora i suoi assi. Si parte come di consueto con le batterie del mattino, mentre dalle 17.30 spazio alla scorpacciata di finali. Avvio subito interessante per i colori azzurri con le heat dei 100 metri stile libero S10 che vedranno ai nastri di partenza Stefano Raimondi, Simone Barlaam ed Alessia Scortechini. Tornerà in acqua anche Xenia Francesca Palazzo, impegnata nelle batterie dei 200 misti SM8. Martina Rabbolini proverà a raggiungere la finale dei 100 dorso S11, mentre Efrem Morelli sarà in vasca per le heat dei 150 misti SM4.