LIVE Mountain bike Mondiali 2024 in DIRETTA | si assegna il titolo Elite femminile

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella garadeidi! Dopo la competizione olimpica, è tempo di tuffarsi nella manifestazione iridata, che si disputa nello stato di Andorra. La favorita non può che essere lei, Pauline Ferrand-Prevot, che lo scorso anno fu capace di firmare la doppietta con lo short track. Quest’anno, arriva con una medaglia d’oro olimpica in più nella sua bacheca, in una gara che si rivelò più comoda del previsto per i colori bleu. A giungere in piazza d’onore staccata di oltre due minuti fu l’USA Haley Batten, davanti alla svedese Rissveds. Al traguardo la prima delle azzurre fu, in undicesima posizione Chiara Teocchi, che fu autrice di un’ottima gara in rimonta.