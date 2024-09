LIVE Moto3 GP Aragon 2024 in DIRETTA | Dixon dalla pole Arbolino e Vietti ci provano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2. Sul tracciato denominato MotorLand, posizionato ad Alcaniz (Spagna), ci attende una domenica quanto mai importante per quanto riguarda la corsa al titolo con il palio 25 punti pesanti. La gara, come sempre, prenderà il via alle ore 12.15 e vedrà Jakeinposition. 1’51?636 il miglior tempo assoluto siglato in extremis dal britannico del team Aspar, che ha preceduto di 134 millesimi il rookie brasiliano Diogo Moreira e di 148 millesimi lo spagnolo Aron Canet. Seconda linea dello schieramento aperta da un altro debuttante come il turco Deniz Oncu, quarto a 287 millesimi davanti all’azzurro Tony e all’iberico Albert Arenas.