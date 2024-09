LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | si parte con Alinghi contro New Zeland attesa per Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEL ROUND ROBIN 13:42 Buona domenica e ben ritrovati nellascritta minuto per minuto della quarta giornata dellaCup. Tra poco meno di 30 minuti il primo match race di giornata trae Team New. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della quarta giornata dellaCup. A Barcellona torneranno a duellare le imbarcazioni regine della storica competizione velistica internazionale con i nuovi match race che animeranno il primo pomeriggio catalano. IL PROGRAMMA DI GIORNATA Ore 14.00vs Team New Zealand A seguire INEOS Britannia vs Orient Express A seguirevs A seguire American Magic vs Team New Zealand La quarta giornata diCupinizierà alle 14.00.