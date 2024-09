Lite e coltellate al concerto di Fiordaliso |  picchiato per avances non gradite ferisce rivale alla gola

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 1 settembre 2024) La violentanell’affollata piazza Cavour a Favara, nell’Agrigentino, che sabato sera era stata allestita col palco per l’esibizione della nota cantante nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Un 46enne feritocon un coltello ma in maniera non grave.