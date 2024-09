Lista Serie A Inter tutti i nomi dei giocatori per il campionato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) L’si prepara a difendere il ventesimo scudetto con uno zoccolo duro dipresenti ormai da anni, affiancati da alcuni volti nuovi arrivati alla corte di Simone Inzaghi nel corso del mercato estivo. Di seguito ladiA per la stagione 2024/2025.– Si è chiuso venerdì il calciomercato estivo, con l’che non è riuscito a chiudere alcune operazioni in uscita e piazzare così gli esuberi come Correa. Allo stesso tempo però, è arrivato il momento di iniziare a pensare ale allo scudetto da difendere contro una Juventus che vuole iniziare a imporre il suo dominio. Come comunicato dal sito ufficiale dellaA, nella rosa dell’per la stagione 2024/2025 c’è spazio peri nuovi acquisti. I nerazzurri hanno fatto spazio a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Questa lacome si legge dalla Lega diA.