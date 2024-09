Lega ' sull' Ucraina la posizione del governo è una'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) "a politica estera la maggioranza è compatta, come già chiarito ufficialmente anche dopo il vertice di centrodestra, e non ci saranno iniziative parlamentari in controtendenza come auspicato oggi da alcuni media di sinistra e che smentiamo seccamente.ladelè una, ribadita anche negli ultimi giorni". Così una nota della