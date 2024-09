Lea Cvetnic lascia il volley ad appena 25 anni | indimenticabili le sue tre stagioni a Brescia

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) 68 partite disputate in giallonero e quasi 800 punti realizzati. È questo il bottino della giocatrice croata Leacon la maglia della Millenium, atleta tra le più amate per quanto fatto a cavallo tra il 2020 e il 2023. In una stagione di A1 e in due di A2, la schiacciatrice classe