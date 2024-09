Le fiamme poi le grida Paura per l’incendio in lungarno | Alcuni residenti erano intrappolati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 1 settembre 2024 – Panico, fumo, palazzi evacuati e cinque persone intossicate portate via con l’ambulanza per un incendio in un appartamento al quarto e ultimo piano del condominio diColombo 28, all’angolo con via Francesco De Sanctis. Delle cinque persone finite all’ospedale, una è una bambina di otto anni ricoverata al Meyer. Altre invece sono state curate sul posto. Lehanno avvolto il tetto del palazzo poco prima delle 15 e si è alzata un’alta colonna di fumo scuro visibile da varie parti del quartiere. Al centralino dei vigili del fuoco sono arrivate diverse chiamate. Immediato l’intervento: i pompieri non solo si sono messi all’opera per estinguere le, ma hanno anche fatto evacuare l’edificio e quelli confinanti.