Lavora nei campi e si ferisce con la motozappa | un uomo ricoverato in gravi condizioni al Civico

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Stacando nei, a Prizzi, quando si è ferito gravemente alle gambe con lache stava usando. Undi 53 anni si trova ora in prognosi riservata all'ospedale.L'incidente è avvenuto nelle campagne in provincia di Palermo e per soccorrere l'è stato necessario