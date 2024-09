Ladri in azione all’ora di pranzo svaligiato appartamento

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di domenica 1 settembre 2024)inpure di domenica,di, quando tutti, per tradizione, sono a tavola per ildi famiglia. Tutti tranne qualche malvivente che è riuscito a mettere a segno un furto a San Prisco. I fatti in via Michele Monaco, intorno alle 14:30. Ad agire cinque banditi con il