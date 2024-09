La voce degli innocenti sempre ascoltata da Dio Papa Francesco le parole per l' Ucraina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024)ha lanciato un appello per la pace indurante la preghiera settimanale dell'Angelus in Vaticano a Roma: "Sono vicino al popolo ucraino martirizzato, che è stato duramente colpito dagli attacchi alle infrastrutture energetiche. Oltre a causare molti morti e feriti, hanno lasciato più di 1.000.000 di persone senza elettricità e acqua. Ricordiamo che laèda Dio, che non rimane indifferente alle loro sofferenze".