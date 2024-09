La Stanza Accanto | teaser trailer del nuovo film di Pedro Almodóvar

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 1 settembre 2024) LadeldiWarner Bros Discovery Italia ha diffuso ildi La(The room next door), ildel registache vede protagoniste Tilda Swinton, Julianne Moore e John Turturro. In merito alil regista ha dichiarato: “The Room Next Door è il mio primo lungometraggio in inglese. La mia insicurezza è scomparsa dopo la prima lettura a tavolino con le attrici, alle prime indicazioni di regia. La lingua non sarebbe stata un problema, e non perché io padroneggi l’inglese, ma perché tutto il cast era pronto a venirmi incontro per capirmi e farsi capire. I mieisono pieni di dialoghi. Tra tutti gli elementi narrativi (tutti importanti e in cui sono coinvolto al 100%), sono gli attori a raccontare davvero la storia.