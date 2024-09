La rimonta di Bastianini dal 14esimo al quinto posto | Potevamo raccogliere molto di più

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di domenica 1 settembre 2024) "Non sono contento, perché è stata una garadifficile, forse la più difficile in stagione e il venerdì ha sicuramente avuto un impatto importante sulle mie chance di far bene". Eneaarchivia con unil difficile weekend del Motorland di Aragon. Quattordicesimo in