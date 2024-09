La disputa tra Vannacci e La Russa | come è nato lo scontro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Battibecco fra l'eurodeputato della Lega Robertoe il Presidente del SeIgnazio La. Il generale ha punzecchiato la seconda carica dello Stato postando su Facebook due foto a confronto. In una compare il pubblico presente alla Versiliana per ascoltare l'intervento di La, mentre nell'altra la folla più numerosa che era accorsa la settimana precedente per ascoltare. «Desolazione alla Versiliana ieri 30 agosto per il presidente del SeIgnazio Lae il suo intervistatore Alessandro Sallusti. Circa 120 persone contate (era presente anche Donzelli che ha mobilitato tutto il partito). Il confronto con la serata didello scorso 24 agosto che ha radu1000 persone, di cui molte rimaste in piedi, non è neanche possibile» ha scritto nel post il leghista.