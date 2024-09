La composizione il podio e la lezione di due grandi Chiacchierata con Marcello Panni 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 1 settembre 2024) Un infaticabile daimon mercuriale ha sempre spinto il maestroPanni, romano, compositore e direttore d’orchestra, a non confinarsi in un genere ma a trascorrere dall’avanguardia al Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti