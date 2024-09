Juventus-Roma 0-0 | Mancini e N' Dicka insuperabili Dovbyk impalpabile

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Lapareggia per zero a zero contro la. A Torino De Rossi scende in campo con tante novità fra cui Saelemaekers e Pisilli lasciando in panchina Dybala e Paredes. I giallorossi mostrano equilibrio e solidità difensiva, qualità mancate nel scivolone casalingo contro l'Empoli concedendo