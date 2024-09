Jasmine Paolini rivela il suo segreto | Il mio obiettivo è continuare a divertirmi in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Un anno straordinario per. La tennista nostrana è entrata nella storia della disciplina per il Bel Paese, vista la sua presenza in tutti gli ottavi di finale degli Slam in questa stessa stagione. Non c’era mai riuscita alcuna azzurra prima di lei, come del resto nessuna era stata capace di spingersi alla Finale del Roland Garros e di Wimbledon nella stessa annata. Una partita che si temeva alla vigilia, quella contro la kazaka Yulia Putintseva, maè stata molto solida e concreta, prevalendo sullo score di 6-3 6-4. “Ho avuto tanta pazienza, cosa fondamentale con lei. Ho cercato di spingere ma con il giusto equilibrio. Lei difende molto bene, lo sapevo e me ne sono accorta subito in. Ti fa sempre giocare una palla in più, uno slice, un recupero profondo, non è facile.