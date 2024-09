Inter ASCOLTA Padovan | Non sempre vince la più FORTE Nerazzurri davanti ma Juventus e Napoli…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 1 settembre 2024)viene avvisata da, che valuta ipiù forti ma non si fida di Juve e Napoli, costruite per dare fastidio alla squadra di Inzaghi L’è favorita perre la Serie A, e anche il giornalista Giancarlovistato da Sky Sport, non ha dubbi a riguardo, ma avvisa i: PAROLE – «La Juve