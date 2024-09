Inizio scuola a ottobre? In Veneto i balneari dicono sì | Rilanciamo il turismo I presidi bocciano l’idea | I nostri giovani hanno bisogno di istruzione non di vacanze prolungate

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 1 settembre 2024) Un settembre da record per il caldo ha riacceso un dibattito già sentito: posticipare l'dellaadper favorire il. La proposta, avanzata da Unionmare, ha scatenato la reazione dei, preoccupati per il benessere degli studenti e per la qualità dell'. L'articolo? Insì: “il”. I: “Idi, non di” .