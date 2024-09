Incidente a Fano scontro tra due moto | 19enne ferita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 -tra duein via Roma: una ragazza trasportata in ospedale in codice giallo. E’ successo ieri sera alle 19,30, in via Roma, all'altezza del civico 54, dinanzi la sede della Cgil. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, un ciclore Scarabeo, condotto da ragazza fanese di 19 anni, si è scontrato lateralmente con unaHonda, condotta da uomo di Macerata di 61 anni, rimasto illeso. Entrambi i veicoli circolavano lungo via Roma verso monte. Superato l’incrocio con via Fanella, si sono trovati l’uno parallelo all’altro, con il ciclore al centro della corsia e laalla sua destra. Per cause in corso di accertamento, i veicoli si sono urtati. In seguito all’impatto, la giovane in sella allo Scarabeo è finita a terra, scivolando per alcuni metri, sino a fermarsi sopra le strisce pedonali.