Il video dell' inno di Mameli suonato dalla banda della guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Tutti in piedi anche sugli spalti quando, in pista, sono giunti i musicistidi. Poco primae 15, sotto il solleone, fermi e inquadrati per suonare l’nazionale. È da sempre uno dei momenti più emozionanti e attesi del Gran Premio quello’di