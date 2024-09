Il ritorno a casa di Alice campionessa del mondo | Felicissima ancora non ho realizzato

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di domenica 1 settembre 2024) "È stato davvero bellissimo, anche perchè non me l'aspettavo. Non sapendo il livello di preparazione delle altre atlete, in particolare le ragazze cinesi e quelle orientali note per la loro forza atletica, non pensavamo di puntare al gradino più alto del podio. Quindi è stato tutto più