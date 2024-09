I TEMPI MODERNI E LE NUOVE LEVE CHE NON CI SONO | LA TV AVRÀ UN FUTURO?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 1 settembre 2024) La televisione, quando nel 1954 è arrivata in Italia, si è da subito imposta come un mezzo di comunicazione innovativo e dalla potenza straordinaria, in grado di influenzare i costumi del paese e di unificare a livello linguistico una nazione che non ha mai fatto dell’unità il proprio tratto caratteristico. Insieme al proprio carattere innovativo, il mezzo televisivo ha saputo anche diventare un elemento di familiarità nelle case degli italiani e ha lanciato volti entrati nell’immaginario collettivo, tanto da essere considerati quasi dei familiari dai telespettatori italiani. Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianelloconsiderati a tutti gli effetti “i padri fondatori della TV italiana”, coloro che furono presenti fin dagli inizi delle trasmissioni di quella scatola magica che avrebbe traghettato la popolazione italiana verso una nuova epoca.