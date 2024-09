I due attori uno un po' sfiorito e l' altro giovane smagliante sembrano passarsi idealmente il ruolo di irresistibile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 1 settembre 2024) Presentato oggi in Concorso, The Order di Justin Kurzel mette insieme Jude Law e Nicholas Hoult, rispettivamente 51 e 35 anni d’età. Il film, un thriller crime duro e affilato come un’ascia, ricorda cose come Il braccio violento della legge e Mississippi burning (citati da Kurzel in conferenza stampa).