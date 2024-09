Highlights e gol Milan Futuro-Carpi 1-1 Serie C 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilcone gol di1-1, partita della seconda giornata del girone B della. Francesco Camarda segna su calcio di rigore il primo storico gol del, ma la partita termina in parità. Al 16?, ilera infatti passato in vantaggio con Zagnoni e non solo ha evitato la sconfitta ma è anche andato vicino alla vittoria nel finale. Di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DELLA PARTITAe golgirone B (e gol1-1,) SportFace.