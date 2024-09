Hamas chiede l' escalation in Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024)ha elogiato, ma senza rivendicare, i responsabili dell'attacco in cui sono stati uccisi tre agenti israeliani questa mattina nei pressi di Hebron, nellameridionale.ha descritto l'attacco come una "risposta naturale" alla "guerra genocida" nella Striscia di Gaza e ai "crimini sionisti" in, e invita tutti i residenti dellaa bloccare le strade utilizzate dai coloni israeliani, e a "chiunque porti un'arma" di sparare.