Grave incidente in moto 40enne portato in ospedale col Pegaso

(Di domenica 1 settembre 2024) Fivizzano (Massa Carrara), 1 settembre 2024 –sulla strada statale 63 del Valico del Cerreto, che collega la Lunigiana all'Emilia-Romagna. Un uomo sui 40 anni, per cause in corso di accertamento, è caduto dallasulla quale stava viaggiando riportando un trauma del rachide. E’ accaduto intorno alle 9 di questa mattina, 1 settembre, a circa 1 chilometro dal Passo, nella zona di Cerreto Laghi (sembra che ilciclista fosse diretto dal Passo verso Fivizzano). L’uomo è statocon elisoccorsoin codice rosso all’Cisanello (Pisa). Intervenuti, oltre aanche automedica di Fivizzano e ambulanza della Pubblica assistenza di Fivizzano.