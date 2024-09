Germania l’Afd vola alle elezioni in Turingia e Sassonia Il governo-Scholz verso una batosta storica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 1 settembre 2024) I populisti-nostalgici dell’Alternative fur Deutschland avrebbero vinto, se non stravinto, lelocali svoltesi oggi in, Stato centro-orientale della. Secondo i primi exit poll diffusi a seggi appena chiusi,avrebbe raccolto oltre un terzo delle preferenze, piazzandosi in testa col 33,5%. Sarebbe la prima volta, se i risultati saranno confermati, chevince lein un Land tedesco. Ininvece, Stato confinante con Polonia e Repubblica Ceca,sarebbe sempre secondo gli exit poll seconda di un soffio. Con il 31,5% dei voti, avrebbe raccolto appena mezzo percentuale in meno della vincente Cdu.