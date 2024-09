Frosinone-Juve Stabia 0-0 riprende il match | gli aggiornamenti in diretta

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Latorna in campo per affrontare la quarta giornata del campionato di Serie B. La squadra di Guido Pagliuca, ancora imbattuta, è attesa dalallo stadio Stirpe. Due vittorie e un pareggio è il primo bilancio delle vespe, tra le rivelazioni finora del torneo. I ciociari non