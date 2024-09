Fratelli d' Italia nelle piazze padovane per spiegare le riforme del governo Meloni

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di domenica 1 settembre 2024) Continua il giro tra ledegli esponenti padovani did'percome, secondo loro, ilstia cambiando l'. E si chiama proprio così il tour “Stiamo cambiando l'”, in corso in tutto lo stivale, in cui militanti, attivisti, parlamentari e