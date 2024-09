Fontanone del Gianicolo l’errore nell’epigrafe che solo i più attenti notano

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 1 settembre 2024) Nel 1600 Papa Paolo V Borghese volle realizzare la Fontana dell’Acqua Paola, più comunemente chiamata “del”. Tale costruzione avvenne dopo il ripristino dell’Acquedotto Traiano, da lui stesso avviato. Il progetto venne portato a termine tra il 1610 e il 1614 grazie a Giovanni Fontana e Flaminio Ponzio. Essa rappresenta un punto di riferimento per Roma ma non tutti conosconoche si nasconde.deldi cui nessuno parla Ildel Giancolo dal 1901 agli anni ‘30 del Novecento alimentò la prima centrale idroelettrica di Roma e la grande epigrafe dell’attico presente un errore. Viene citato il restauro dell’acquedotto alsietino ma in verità fu l’antica acqua traiana ad essere ripristinata. Il lato B della fontana La Fontana è divisa in due parti: lato A e lato B.