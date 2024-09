Foggiaguida senza patente | muore 17enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 1 settembre 2024) 12.45 Un ragazzo di 17 anni, che guidava, è morto in un incidente stradale alla periferia di Foggia. Per cause in corso di accertamento ilha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro un albero. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118e la polizia locale. Si visionano le immagini delle telecamere per chiarire la dinamica dell'incidente.