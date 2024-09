Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di settembre

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 1 settembre 2024) Ecco le novità dideldi2024. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. 1Young Sheldon S6 – sesta stagione del celebre spin off di Big Bang Theory Cobweb – Terrorizzato dai rumori sinistri provenienti dalle pareti della sua camera, un ragazzino emarginato inizia a sospettare che i genitori nascondano un segreto 2Chestnut vs. Kobayashi: Affamati di vendetta Il 2guarda in diretta la sfida all’ultimo hot dog tra il campione Joey Chestnut e il rivale Takeru Kobayashi.