Famiglia sterminata nel Milanese12enne ucciso con madre e padre Il fratello 17enne confessa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) Unae figlio sono stati trovati morti in un’abitazione di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, con ferite di armi da taglio. I Carabinieri sono intervenuti avvertiti dal 118, chiamato dall’unico sopravvissuto della: l’altro figlio di 17 anni che ora è indagato. Il giovane ha detto di averilperché a sua volta responsabile di aver accoltellato la mamma e il fratellino di 12 anni nella loro abitazione di via Anzio. La sua versione dei fatti, almeno per ora, avrebbe trovato riscontri solo parziali e gli accertamenti sono ancora in corso. “Hopapà”: al vaglio la versione delLa sua versione dei fatti, almeno per il momento, ha trovato solo parziali riscontri e gli accertamenti sono ancora in corso. Il ragazzo avrebbe chiamato i soccorritori dicendo: «Homio papà, venite».