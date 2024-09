F1 su TV8 oggi GP Italia 2024 | orario gara programma in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Il Gran Premio d’di Formula 1 andrà in scena nella giornata di domenica 1° settembre. La sedicesimadel Mondiale prenderà il via alle ore 15.00. Sarà la settantacinquesima edizione iridata dell’evento, sempre presente in calendario. Va sottolineato come, eccezion fatta per il 1980, il GP d’si sia sempre tenuto a Monza. Questo significa che l’autodromo edificato pochi chilometri a nord di Milano è quello dove si è disputato il maggior numero di competizioni valevoli per il Mondiale di F1. Nel 2023 vinse Max Verstappen, che capitanò una doppietta Red Bull davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Il gradino più basso del podio fu appannaggio di Carlos Sainz (Ferrari). A proposito del Cavallino Rampane, l’ultima affermazione risale al 2019 e porta la firma di Charles Leclerc.