F1 gara GP Italia Monza replica in chiaro | orari programma e come seguirla

(Di domenica 1 settembre 2024) La F1 è pronta a disputare il Gran Premio d’, sedicesimo round del campionato 2024. E’ ancora una volta l’autodromo diad ospitare l’evento, con l’impianto che è stato ristrutturato nel corso degli ultimi mesi. Qui Ferrari corre la propriadi casa e per l’occasione porta in pista un importante pacchetto di aggiornamenti, insieme alle tute e alla livrea dedicate. I due scudieri della Rossa partiranno quarto e quinto, con Leclerc davanti a Sainz. La pole position è invece di Norris, con il compagno Piastri in seconda casella. Qualifiche da incubo poi per Red Bull, con Verstappen settimo e Perez ottavo. I semafori scatteranno alle 15:00 di domenica 1 settembre, con lavisibile anche insul canale di Tv8. Alcune ore più tardi, il Gran Premio verrà riproposto, a partire dalle 23:00.