Evelina Christillin | YILDIZ con il 10 emoziona La JUVE non ha più paura con ALLEGRI c’era PAURA e DIFESA Di Motta colpisce questa COSA che lo rende anomalo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 1 settembre 2024) Le parole di, membro Uefa nel Consiglio Fifa, sulla nuovantus di ThiagoMembro Uefa nel Consiglio Fifa, legata alla famiglia Agnelli sempre,racconta la nuovantus in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. IL BILANCIO DEL CLUB – «Ferrero e Scanavino sanno far quadrare i conti, sono qui per