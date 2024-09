Esplosione in una casa a Porto Cesareo | muore il 24enne gravinese Giuseppe Buonamassa

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di domenica 1 settembre 2024) Non c'è la fatta, ildi Gravina in Puglia coinvolto in un'avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 agosto in unadi(Lecce), provocato da una fuga di gas. Lo riporta l'Ansa.Il ragazzo era ricoverato nel reparto di rianimazione del