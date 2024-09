Emily Ratajkowski l'arte di catalizzare l'attenzione | il red carpet a Venezia

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di domenica 1 settembre 2024)sa comel'generale anche in un Festival affollato di star come quello dell'81esima edizione della Mostra di. Così eccola con una scollatura vertiginosa che mete in lucxe in leggendario decolleté., fasciata in un lungo abito da sirena verde oliva occhieggiare ai fotografi. Il risultato &