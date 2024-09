Elezioni Germania in Turingia vince l’estrema destra di AfD | “Siamo pronti a governare”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 1 settembre 2024) Alleregionali inlaradicale di AfD ottiene ottimi risultati: è il primo partito in, mentre in Sassonia c'è il testa a testa con la Cdu (centro). Male i partiti che sostengono il cancelliere Scholz: liberali in calo, i Verdi rischiano di non superare la soglia di sbarramento.