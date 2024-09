Elche-Cordoba lunedì 02 settembre 2024 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 1 settembre 2024) Non è stata una buona partenza per l’, undicesimo classificato nella stagione 2023-24, che ha perso per 1-0 contro Huesca in casa e Albacete in trasferta, e nemmeno per il neopromosso, che ha portato a casa un solo punto su sei nelle prime due giornate. Ovviamente il malcontento è maggiore tra i padroni di InfoBetting: Scommesse Sportive e