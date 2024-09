Eibar-Levante lunedì 02 settembre 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 1 settembre 2024)si ritrovano a Ipurúa da imbattuti dopo due giornate e con quattro punti in classifica. Il mercato è ormai fatto e in questo senso sono interessanti le dichiarazioni del tecnico de Los Armeros Joseba Etxeberria che possono essere sintetizzate in una frase: “Tenemos un plantillón“. Anche Julián Calero dovrebbe essere soddisfatto di InfoBetting: Scommesse Sportive e