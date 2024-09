Due infermieri si tolgono la vita a Palermo allarme dei sindacati | Troppo stress per aggressioni e carico di lavoro

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 1 settembre 2024) Duesi sono suicidati a, uno lavorava al Buccheri La Ferla, l’altro all’ospedale Civico . Per alcuni esponenti sindacali è la conferma di un disagio che riguarda la categoria . «Cosa abbia spinto i due colleghi a compiere l’estremo gesto non lo sappiamo. Ci sono problemi personali che devono restare tali. Ma le aziende sanitarie possono fare molto per stare vicini ai loro