Dossieraggi chiesto l’arresto di finanziere e pm antimafia

(Di domenica 1 settembre 2024) Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone vuole i domiciliari per il collega Antonio Laudati della Dna e per il sospetto «spione» indagato per accessi abusivi su vip e onorevoli. Il gip non convalida: fissata un’udienza esplosiva. Tutto era partito dall’esposto di Guido Crosetto: si preannuncia un nuovo scontro infuocato su giustizia e politica.