DIRETTA - Spezia-Cesena 0-1 il Var annulla un gol fantastico di Bastoni all' incrocio dei pali

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di domenica 1 settembre 2024) 39esimo: corner per lo, libera la difesa del Cavalluccio37esimo: colpo di testa di Ciofi che non inquadra la porta, ma è un monologo bianconero34esimo: calcio di punizione per il, fallo su Adamo: Ci prova, palla alta 29esimo: ancorascatenato, si salva il